Marsala, è morta Francesca Gerardi: il cordoglio del sindaco per la dipendente comunale

Il Comune di Marsala piange la morte di Francesca Gerardi, in servizio all’Ufficio Acquedotto e, in precedenza, nella sezione Stato civile. La donna avrebbe compiuto 55 anni a settembre e da tempo era malata. La donna lascia il marito e due figli.

Ieri, diffusa la notizia, tra le stanze del Comune c'era tanta tristezza e incredulità. Tra i primi a comunicare il decesso della Geradi, l'amministrazione comunale di Marsala, attraverso un post: "Lutto al Comune di Marsala. É deceduta la dipendente Francesca Gerardi, in servizio all'Ufficio Acquedotto e, in precedenza, nella sezione Stato civile. Avrebbe compiuto 55 anni il prossimo settembre. Lascia il marito e due figli. Dal sindaco Massimo Grillo, dall'Amministrazione e Consiglio comunale e dai colleghi dipendenti le condoglianze alla famiglia".

"L'ho incontrata solo due settimane fa, una persona molto in gamba", ha scritto Nikkie Patchett. E ancora, Concetta Zerilli: Bellissima persona era mi dispiace tantissimo".

E poi c'è il commovente messaggio di Elisa Laudicina che pubblica un video su Facebook con immagini della donna e scrive: "Ciao pazza mia come ti ho chiamata fino all'ultima volta che ci siamo sentite...spero che adesso starai meglio dove sei...ci sarebbero tante cose da dirti ma oggi per la prima volta nella mia vita io non trovo le parole tutto mi saprei aspettata ma non che sarei stata qui oggi a scrivere tutto ciò dovevi esserci al baby shower e invece mi guarderai da lassù avevo 14 anni quando ti ho vista per la prima volta e ti ho detto ciao sono la sorella di Emanuele e tu scioccata mi fai in che senso? Eri perplessa poi mi sono spiegata meglio...quando io e tuo figlio ci eravamo "allontanati" sei venuta fino a casa mia dicendomi Elisa amicizie così non ne esistono più pensaci e promettimi che starete insieme come da piccoli te l'ho promesso e lo mantengo quante risate mi hai fatto fare, quante te ne combinavo facendoti scherzi a cui credevi...eri una di noi..insieme tornavi una bambina non dimenticherò mai la tua faccia quando ti ho detto Emanuele farà il mio testimone oppure quando hai scoperto il motivo per cui ho chiamato mio figlio Manuel con quel nome e mi hai dato tutte le cose di Emanuele di quando era piccolo io voglio ricordarti per sempre così sorridente, felice, piena di energia...non ricorderò gli ultimi tempi ma sappi che ti ho voluta bene e ti vorrò sempre bene come una mamma lo sapevi e lo sai ancora....proteggi la tua famiglia, i tuoi figli, la tua nipotina e tutti noi. Noi quaggiù ti terremo sempre nel cuore e un giorno ci rincontreremo Ciao pazza mia, ti voglio bene".