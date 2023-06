Favignana, malore per una turista a Cala Azzurra: probabile reazione allergica

Preoccupazione in una spiaggia di Favignana, dove stamani una donna di circa 60 anni si è sentita male. L'episodio è avvenuto a Cala Azzurra. La turista che si trova alle Egadi per le vacanze estive stava facendo il bagno a mare quando ha cominciato a sentirsi male. È uscita dall'acqua e ha chiesto aiuto, poi ha perso i sensi.

Il corpo della donna, che ha riferito di essere cardiopatica, era gonfio e, sulla pancia e le gambe, erano presenti bolle causate probabilmente da una reazione allergica. La turista è stata soccorsa dapprima dai bagnanti poi sull'arenile sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna alla guardia medica di Favignana.

I medici stabiliranno se è il caso di trasferirla con elisoccorso all'ospedale di Trapani. Il sospetto è che a causare la reazione allergica possano essere state le alghe o una medusa.

"Le meduse - spiega Giorgio De Marco, istruttore subacqueo e comandante dello storico yacht Lady Hertha - seguono il ciclo del plancton. La pesca è aumentata a dismisura e pesci come le sarde e le acciughe che lo mangiano sono diminuite in maniera considerevole. Le meduse trovano dunque maggiori risorse alimentari - spiega De Marco -. Ciò gli consente di riprodursi molto di più. Anche l'aumento della temperatura contribuisce a questa esponenziale riproduzione. La maggior parte delle meduse - conclude il comandante - sono urticanti ed è chiaro che in presenza di allergie ci sia il rischio di shock anafilattico".