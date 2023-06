Lavori alle condotte idriche, nei guai 18 Comuni del Trapanese e dell'Agrigentino

Interrotto da stamani il funzionamento degli acquedotti Garcia, Montescuro Ovest, rami Alto e Basso, per due interventi di manutenzione lungo l’adduttore Garcia, acque grezze, in contrada Garcia - Monreale e in Contradada Miccina - Contessa Entellina.

Lo rende noto Sicilacque, informando che le forniture ai comuni interessati - Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi, Custonaci, Gibellina, Erice, Montevago, Poggioreale, Salaparuta, Santa Margherita Belice, Paceco, Partanna, Salemi, Santa Ninfa, Trapani, Valderice, Vita - subiranno una riduzione del 40% della portata fino a domattina e sospensione totale nelle 24 ore successive.