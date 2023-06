Marsala, auto si schianta contro il guardrail nei pressi dell'aeroporto: ferita una donna

Incidente stradale, oggi, nei pressi dell'aeroporto di Birgi. Un'auto, che procedeva in direzione Trapani, dopo la rotonda d'ingresso del "Vincenzo Florio", si è schiantata violentemente contro il guardrail che si è conficcato all'interno dell'abitacolo.

Alla guida c'era una donna che è rimasta ferita. Sul posto immediatamente sono giunti i soccorsi, alla donna sono state prestate le prime cure dal personale sanitario intervenuto ed è stata trasferita al pronto soccorso del Sant'Antonio Abate di Trapani per ulteriori accertamenti.

La donna, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell'auto, finendo contro la sua corsa contro il guardrail. Sul posto p giunta anche i carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e toccherà a loro capire l'esatta dinamica dell'incidente. Non ci sono altri veicoli convolti.

