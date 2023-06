Trapani, tentò la rapina ad un distributore di benzina: preso e arrestato dopo 5 mesi

Dopo circa cinque mesi la polizia di Trapani ha individuato e arrestato, l'uomo che ha tentato di rapinare, lo scorso mese di febbraio, il titolare del distributore di benzina di piazza Stazione. Il colpo non andò a buon fine per la pronta reazione della vittima che riuscì a mettere in fuga il malvivente. Il rapinatore ora è in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Dal racconto fatto dalla vittima agli agenti di polizia, il rapinatore, un uomo dall'apparente età di 35 anni, accento marcatamente trapanese, sarebbe sbucato improvvisamente alle sue spalle e puntandogli un coltello alla gola gli ha intimato: “dammi i soldi o ti ammazzo”. La vittima, però, per nulla intimorito dal coltello puntato alla gola, aveva reagito sorprendendo il malvivente che si era dato a precipitosa fuga facendo perdere le sue tracce.

Il rapinatore era entrato in azione in pieno giorno attorno alle 15,30 sicuro di poter portare a segno il “colpo”, non si aspettava la reazione istintiva del gestore del distributore che è sfociata poi in una vera e propria colluttazione con il malvivente, riuscendo anche a disarmarlo. A quel punto intuita la situazione il rapinatore era scappato a piedi. Scattato l'allarme sul posto eran o intervenuti gli agenti della Squadra volante, una volta giunti sul posto del rapinatore però non c'era nemmeno l'ombra. Era fuggito dileguandosi tra le strade limitrofe. Ora è arrivato l'arresto.

