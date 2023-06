L’impresa scappa per minacce, riapre il ponte sul fiume Arena a Mazara del Vallo

La ditta che sta realizzando i lavori di manutenzione del ponte Arena di Mazara del Vallo ha abbandonato il cantiere, portando via i mezzi. Il sindaco Salvatore Quinci, in un videomessaggio, ha spiegato che la ditta sarebbe andato via «per ragioni di sicurezza, visto che avrebbe ricevuto alcuni atti intimidatori».

Il ponte venne chiuso il 9 settembre 2021 e la ditta che ha vinto l’appalto bandito dal Libero Consorzio della provincia di Trapani ha avviato i lavori per la sostituzione dei 46 pendini della struttura. Per i quasi due anni di lavori, andati avanti a singhiozzo, il ponte è stato sia chiuso al traffico che percorribile in una sola corsia e a determinati orari del giorno.

Ieri il sindaco Salvatore Quinci ha chiesto al Commissario del Libero Consorzio provinciale Raimondo Cerami di riaprire, intanto, il traffico sul ponte in tutte due le direzioni di marcia.

