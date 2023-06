Auto in fiamme in autostrada nei pressi di Segesta: traffico deviato sulla statale

Auto in fiamme oggi pomeriggio lungo l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, tra Alcamo e Trapani, nei pressi dello svincolo di Segesta. Per consentire le operazioni di spegnimento e di soccorso, è stato necessario chiudere l’autostrada in entrambi i sensi di marcia, deviando le auto sullo statale 113.

Sono interventi i vigili del fuoco per spegnere le fiamme mentre per dirigere il traffico, è intervenuto il personale dell’Anas. Da accertare i motivi che hanno provocato l’incendio. Nessuna persona è rimasta ferita.

© Riproduzione riservata