Addio a Enzo Battaglia: ex sindaco, ristoratore e simbolo culturale di San Vito Lo Capo

San Vito Lo Capo perde uno dei suoi simboli. È morto la scorsa notte Enzo Battaglia, docente, ex sindaco, ristoratore, tra i padri del Cous Cous Fest. Aveva 79 anni ed era gravemente malato.

Per il comune trapanese è stato una guida non solo amministrativa, visto che è ha indossato la fascia tricolore per tre volte (l'ultima dal 1988 al 1991), ma anche culturale. Una volta conclusa la sua attività politica, infatti, Battaglia ha continuato a dedicare la sua vita a San Vito, seguendo da vicino il dibattito sul porto, ma anche le ultime elezioni amministrative.

Docente di lettere, amante e conoscitore della storia e delle tradizioni locali. Era appassionato di cucina tanto da essere titolare del ristorante La Casa del cous cous. Innumerevoli i messaggi di cordoglio, molti dei quali condivisi su Facebook. «Ciao grande professore, sono sicura che in paradiso ti accolgano gli angeli e i Santi e ci sarà una grande festa. Fai un buon viaggio e riposa in pace. Lasci dei ricordi meravigliosi nel nostro paese, il paese che amavi», scrive Maria Antonietta Maniaci. Lo ricorda anche Claudio Claretto: «Professore, avevo avuto il piacere di conoscerla tanti anni fa in una delle mie tante vacanze siciliane, ospite del suo ristorante mi aveva subito colpito per la sua grande disponibilità, enorme cultura e saggezza, l'ho sentita telefonicamente ancora diverse volte consigliandomi libri e articoli di vario genere da leggere, avevo una profonda stima di lei, mi dispiace veramente tento!». Antonina Daniela Candela non nasconde il suo dolore per «un pezzo di storia che va via, la storia di San vito, ti ricorderò sempre».

Tra i messaggi di cordoglio anche quello del Partito democratico sanvitese: «Con la sua scomparsa, se ne va un pezzo importante della storia di San Vito Lo Capo».

I funerali saranno celebrati domani 9 giugno alle 12 nella chiesa di San Vito Martire.

