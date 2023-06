Petrosino, non impedì gli abusi sui figli: condannata e arrestata

Una donna di 43 anni è stata arrestata dai carabinieri della stazione di Petrosino (Tp) perché deve scontare una condanna a 4 anni e 8 mesi di carcere per non essere intervenuta in aiuto dei figli minori quando il marito costringeva i figli minori a vedere materiale pornografico e a subire abusi.

I carabinieri hanno arrestato la donna, rinchiusa nel carcere Pagliarelli di Palermo, in esecuzione di un ordine emesso dalla Procura della repubblica di Marsala. La 43enne, spiegano i carabinieri, «pur essendo a conoscenza delle azioni del marito, non aveva fatto nulla per impedire tali eventi, non denunciando quanto accadeva. Secondo il giudice, «entrambi abusando dell’autorità genitoriale, avrebbero costretto i piccoli a subire violenze dietro minaccia di non farli più giocare».

