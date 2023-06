Allarme a Trapani per la scomparsa di un bimbo, si era addormentato nel portabagagli di un'auto

Ore di apprensione e poi il lieto fine. È stato trovato il bambino di 4 anni scomparso alla periferia di Trapani e che inizialmente si era pensato si fosse allontanato dalla sua abitazione di Xitta. I carabinieri della compagnia di Trapani sono intervenuti ieri sera, intorno alle 22.30, dopo che era stato lanciato l’allarme per il piccolo. Stava giocando davanti casa da solo e poi è sparito. Per un ala vicenda ha fatto pensare al caso di Denise Pipitone, sparita a Mazara del Vallo in circostanze simili nel 2004.

Dopo aver avuto una dettagliata descrizione degli indumenti indossati dal piccolo e visionato alcune foto, i carabinieri hanno iniziato una ricerca a tappeto tra le strade del paese. La centrale operativa ha fatto convergere sul posto tutte le gazzelle in circuito.

Ad essere scandagliata dai militari anche l’abitazione e le auto della famiglia. E proprio in una di queste è avvenuto il ritrovamento, intorno all’una. Il bambino è stato trovato all’interno del portabagagli dell’auto della zia, parcheggiata nei pressi dell’abitazione, che dormiva.

