Castelvetrano, morto Elio Zuccarello: dalla passione equestre all'impegno per i disabili

Castelvetrano oggi rende l'ultimo saluto a Elio Zuccarello, dipendente regionale, ed ex presidente dell’Aias, Associazione italiana assistenza spastici. Era malato da tempo.

Appassionato di politica, vicino all'ambiente missino, fu il padre del Centro di equitazione con cui formò tanti giovani. La sua passione equestre si accostò al suo grande impegno per i disabili, così da promuovere l'ippoterapia per i ragazzi diversamente abili. Insieme all'insegnante Angela Puleo diede vita all'Aias a Castelvetrano, diventata un punto di riferimento per tante famiglie. E dall'Aias arriva oggi un messaggio di cordoglio per la sua scomparsa ricordandolo come «esempio di virtù civili ed umane testimoniate nelle quotidiane difficoltà, nelle asprezze e, spesso, nelle incongruenze dell’impegno civile», si legge in una nota.

«Cittadino militante, talvolta spigoloso e diretto – scrive Angela Puleo, presidente dell'associazione – un uomo con una rara determinazione che ha sempre riconosciuto e accettato i doveri della vita e li ha affrontati, rendendo loro onore con generosità, dedizione ed umiltà portate nella sua attività professionale e nella vita di ogni giorno»

Il nome di Zuccarello era noto anche a Sciacca dove è stato per molti anni direttore dell’Esattoria. Inoltre, faceva parte dei Cavalieri del Sacro militare ordine costantiniano di San Giorgio.

Su Facebook campeggiano i messaggi di cordoglio, tra i quali anche quello del comitato del corteo storico di Santa Rita: «Con dispiacere - si legge - apprendiamo la notizia della scomparsa del dottor Elio Zuccarello, colui che per anni interpretò la parte del Giurato senior nel nostro Corteo storico, portando con orgoglio e solennità l’antica mazza giuratoria della città di Castelvetrano. Il comitato e tutti i figuranti si associano al dolore della famiglia e di coloro che gli hanno voluto bene».

I funerali saranno celebrati oggi, martedì 6 giugno, alle 15, nella chiesa di San Francesco di Paola a Castelvetrano.

