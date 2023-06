Alcamo, studente punta un coltello contro i compagni a scuola: denunciato

Si presenta a scuola con un coltello a serramanico e nel corso della ricreazione non esita a puntarlo contro dei coetanei. Il ragazzino, un minorenne, è stato denunciato dai carabinieri di Alcamo. Si tratta di uno studente minorenne straniero, è accusato di porto ingiustificato di armi e/o oggetti atti ad offendere. I militari dell'Arma sono stati allertati dalla dirigente scolastica di un istituto della città. Il giovane infatti durante il momento della ricreazione avrebbe impugnato un coltello a serramanico e lo avrebbe puntato contro dei coetanei. All'arrivo dei carabinieri, il ragazzo per fortuna ha consegnato il coltello ai militari, che lo hanno posto sotto sequestro.

Una vicenda che ha creato allarme tra studenti e insegnanti ma che per fortuna non si è conclusa come quella di Abbiategrasso dove uno studente di 16 anni, lunedì scorso, ha ferito a coltellate la sua professoressa di italiano, Elisabetta Condò, 51 anni, ancora ricoverata all'ospedale di Legnano. Adesso il giudice per le indagini preliminari ha deciso che il giovane vada in carcere. L'accusa è di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione. I magistrati hanno spiegato che "nel corso dell'udienza ha ammesso la propria responsabilità, non riuscendo a fornire una giustificazione per il gesto compiuto". Lunedì scorso, di mattina alle 8.10, all'inizio di una prova in classe di italiano, la docente è stata raggiunta da numerosi colpi, inferti con un coltello da caccia con una lama da trenta centimetri che il sedicenne aveva preso in casa. La vittima ha riportato lesioni gravi al capo, in zona claveare e all'avambraccio destro. La prognosi è per lei di 35 giorni.

