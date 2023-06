Trapani, black out ai pozzi di Bresciana: il centro storico resta senz'acqua

Ancora disagi nell'erogazione idrica a Trapani a causa di guasti ai pozzi di Bresciana. Un black out ha impedito il riempimento del serbatoio di San Giovannello, dunque per tutto il giorno il centro storico è rimasto a secco.

Ma non è tutto: prima che la situazione torni nella normalità, saranno necessarie almeno 48 ore, tempo necessario per il riempimento del serbatoio. In sostanza anche domani, 2 giugno, potranno verificarsi criticità nella distribuzione, come ha reso noto l'amministrazione comunale.

Per sopperire ai disagi, dagli uffici è stato chiesto a Siciliacque di verificare la possibilità di un eventuale incremento della fornitura idrica al serbatoio di San Giovannello, passando dagli attuali 70 litri a 100 litri. Un tentativo che però è andato a vuoti. Dal Comune hanno comunicato inoltre «che si è provveduto a sospendere temporaneamente anche l’erogazione nel comune di Misiliscemi mediante chiusura della stazione di Marracco fino a quando non si normalizzeranno gli arrivi». Il sindaco Giacomo Tranchida, intanto, ha chiesto chiarimenti ad Enel. «Tale ennesimo fermo che crea gravissimi disagi ai trapanesi è pertanto oggetto di ulteriori verifiche tecniche probatorie agli impianti - si legge in una nota - prima di procedere nelle opportune sedi per segnalare l’ennesimo “strano” black out».

© Riproduzione riservata