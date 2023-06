Marsala: è morto Giuseppe Sciacca, uno dei pionieri delle sale giochi in Sicilia occidentale

Lutto a Marsala, è morto Giuseppe Sciacca, conosciuto da tantissimi trapanesi e abitanti di altre province dei pionieri delle sale giochi per ragazzi in città e in tutta la Sicilia occidentale. Aveva 95 anni e nell'ultima parte della sua vita aveva dovuto affrontare 4 gravi lutti, quelli dei 3 figli e del genero. Lascia la moglie, la nuora e i nipoti.

Sciacca aveva iniziato a lavorare giovanissimo in una ditta marsalese nella produzione del vetro, poi un'intuizione che si rivelò esatta. Creò una sala giochi che divenne storica, in piazza Matteotti, che, per anni, ha richiamato i giocatori dei grandi videogames a gettoni.

Diffusa la notizia della morte, in tanti hanno voluto ricordare la figura di Giuseppe Sciacca. Definito da molti infaticabile lavoratore, aveva dedicato la sua vita alla famiglia e alla sala giochi.

I funerali di Giuseppe Sciacca si svolgeranno questo pomeriggio, alle 16, nella chiesa Maria Santissima Ausiliatrice di contrada Ciancio, a Marsala.

