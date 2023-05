Incidente a Petrosino, tre feriti nello scontro tra due autovetture

Incidente, questa mattina, a Petrosino. Due auto, una Fiat Panda e un'Alfa Romeo, per cause ancora in corso d'accertamento, si sono scontrate frontalmente. L'incidente è avvenuto intorno alle 13,30 in via Baglio. Secondo le prime informazioni la causa dell'impatto sarebbe da addebitare ad una precedenza non rispettata.

Violento l'impatto. Alcuni residenti che hanno sentito un forte boato sono scesi in strada per prestare i primi soccorsi e avvertire il 118. Sul posto sono giunti i sanitari con un'ambulanza che hanno prestato le prime cure ai conducenti delle vetture e ai passeggeri. Le vetture hanno subito notevoli danni, con la parte anteriore di entrambi i mezzi distrutta.

Sul posto è giunta anche la polizia locale che ha gestito il traffico ed effettuato tutti i rilievi del caso: sembrerebbe che l'Alfa Romeo stesse uscendo da una stradina secondaria, mentre la Panda transitava nella via principale.

