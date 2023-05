Alcamo, arrestato ventenne sorpreso a rubare in una casa con il fratello minorenne

I carabinieri della compagnia di Alcamo hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Trapani su richiesta della Procura, un alcamese di 20 anni. Il giovane avrebbe fatto irruzione, insieme con il fratello minorenne, in un’abitazione ma è stato colto di sorpresa dal rientro dei proprietari. A quel punto i due, per guadagnare la via di fuga con il bottino di monili in oro e 150 euro in contanti, avrebbero spintonato le vittime. Ai due giovani si è risaliti attraverso le testimonianze dei coniugi e l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza dell’area in cui sorge l’abitazione.

