Trapani, sequestrati 700 chili di tonno rosso: erano privi di tracciabilità

La Guardia costiera di Trapani ha sequestrato oltre 700 kg di tonno rosso, 6 esemplari ognuno da oltre 120 kg, tutti privi di documenti di tracciabilità, trasportati all’interno di un furgone isotermico proveniente da Porticello, pronti per essere commercializzati sul mercato di Trapani. Al trasportatore, colto in flagranza, è stata contestata una sanzione amministrativa di 2.667 euro mentre per il prodotto ittico sequestrato e stato contattato il medico veterinario di turno, che dovrà giudicare se gli esemplari possono essere devoluti in beneficienza, perché idonei al consumo umano o distrutti in quanto privi di tali requisiti di commestibilità.

