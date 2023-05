Traffico a Mazara, da oggi multe digitali e avvisi con codice Qr: ecco cosa cambia

A Mazara la guerra ai trasgressori del codice della strada cambia forma. Meno disguidi, meno intoppi burocratici con l'introduzione delle multe digitali e degli avvisi dotati di un codice Qr.

La novità, annunciata dal comandante della polizia municipale Vincenzo Bucca, scatterà da oggi per tutti i mezzi multati dai vigili urbani. «Gli automobilisti - spiega - non troveranno più nei parabrezza le tradizionali multe scritte a mano ma un foglietto-avviso nel quale è riportato l’importo ed un codice Qr». Il Comune di Mazara è uno dei primi in provincia di Trapani ad adottare questo sistema per le contravvenzioni.

«Il nostro personale è stato dotato infatti di palmare e mini stampante per la produzione in tempo reale degli avvisi che una volta prodotti vengono trasmessi e registrati in tempo reale dal comando di polizia municipale. Scansionando l’avviso attraverso il codice Qr l’automobilista potrà capire che tipo di infrazione gli viene contestata ed ha la possibilità di pagare la multa direttamente tramite l’app Io o Pagopa o anche presso qualsiasi sportello telematico usufruendo sempre della riduzione del 30% della multa in caso di pagamento entro 5 giorni. L’innovazione si traduce anche nella notifica in tempo reale del flusso finanziario».

Quali sono i vantaggi è lo stesso comandante a spiegarlo: «In altre parole l’Ente registrerà il pagamento in tempo reale e pertanto si eviteranno disguidi, come talvolta accade negli enti che utilizzano il sistema cartaceo, relativi a pagamenti non registrati in tempi brevi e poi richiesti una seconda volta o in misura diversa con aggravio di spese e tempi».

