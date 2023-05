Marsala, morto Renato Curcio: per anni impegnato in politica e nello sport

Marsala piange la scomparsa di Renato Curcio, da sempre impegnato in politica oltre che nel mondo dello sport. Aveva 71 anni, lascia moglie e due figlie. Originario di Monreale, ha vissuto buona parte della sua vita a Marsala. Recentemente aveva scoperto di avere un male che lo ha strappato rapidamente all'affetto dei suoi cari.

Molto noto in città, negli anni ha curato soprattutto le campagne elettorali di Giulia Adamo, sua cognata, ha fatto parte del consiglio d’amministrazione della società partecipata Lilybeo Marsala, ma ha ricoperto anche altri ruoli tra cui quello di coordinatore comunale di Diventerà Bellissima.

Molto appassionato di sport, dal 1998 al 2004 è stato direttore della società Canottieri di Marsala. Faceva anche parte del gruppo cinofilo, che così lo ricorda su Facebook: «Rimaniamo attoniti per l'improvvisa perdita di Renato Curcio, sindaco del consiglio direttivo del Gruppo cinofilo marsalese. Ci stringiamo al dolore della famiglia, per la struggente e dolorosa perdita».

Un post di cordoglio arriva anche dallo Juventus official fan club di Marsala: «La sua dipartita lascia, in tutti noi che lo abbiamo conosciuto, un grande vuoto dentro. Non vedremo più il suo sorriso, la sua straordinaria gentilezza, la sua carica positiva nonostante tutto e tutti. Non possiamo fare molto, ma certamente possiamo riservargli un posto speciale tra i nostri ricordi». I funerali di Renato Curcio saranno celebrati oggi, 20 maggio, alle 17 nella Chiesa Madre di Marsala.

