Incidente sul lavoro a Trapani: operaio cade nel vuoto da una rampa di scale ma è salvo

Si trova ricoverato all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani ma non è in pericolo di vita l'operaio di 49 anni che nel pomeriggio di ieri è caduto da una rampa di scale di un immobile dove erano in corso i lavori di ristrutturazione, nel centro storico di Trapani. I medici escludono danni ad organi interni. Al momento dell'incidente il 49enne si trovava al lavoro all’interno di un immobile in via Botteghelle. Le cause sono ancora da accertare, l'operaio sarebbe caduto nel vuoto.

Scattato l’allarme, sono giunti sul posto un'ambulanza del 118, una squadra dei vigili del fuoco e agenti della polizia: per portare fuori l’uomo è stata necessaria la messa in sicurezza tramite barella toboga. Lo scorso mese di gennaio un incidente sul lavoro si era verificato in via Corridoni a Erice ed era costato la vita a Michele Lipari. La vittima, assieme ad un collega, stava smontando l’ascensore di un palazzo. I due erano sulla piattaforma e stavano scendendo quando questo ha ceduto. Michele Lipari è precipitato di sotto, assieme all’ascensore. L’altro, operaio, invece, non è caduto nel vuoto perchè era imbragato. Trasportato al Sant’Antonio Abate è stato poi trasferito a Palermo. A nulla, però, sono serviti i tentativi dei medici del Civico per strapparlo alla morte.

E sempre ieri pomeriggio ma a Panarea, ha perso la vita per cause in corso di accertamento, un lavoratore srilankese di 43 anni. La morte sarebbe avvenuto nell'attività turistica dove prestava servizio. Il corpo della vittima è stato trasferito da Panarea a Lipari in attesa dell'autopsia che dovrà determinare le cause della morte, nell'obitorio del cimitero comunale. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

