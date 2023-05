Una telefonata tra i suoi fratelli ha svelato la malattia del boss Matteo Messina Denaro

Lo ha tradito una telefonata. Quella tra Salvatore e Rosalia, i suoi fratelli in quel momento liberi ma sotto osservazione degli inquirenti. Sono Salvatore e Rosalia che, nel corso di una telefonata del luglio 2022, rivelano per la prima volta un dato sensibile sulla malattia di Matteo Messina Denaro, che verrà stanato e catturato il 16 gennaio scorso, a pochi passi dalla casa di cura La Maddalena di Palermo, dove era andato per una nuova seduta di chemioterapia per il tumore che lo ha colpito.

Salvatore e Rosalia Messina Denaro, quel giorno di luglio, parlano del più e del meno. Ma Salvatore - il bancario già condannato in Cassazione a 7 anni di carcere per associazione mafiosa - fa riferimento a «quel signore di Castelvetrano colpito dal morbo di Crohn o da una colite ulcerosa», che evidentemente conoscono e sta loro a cuore. Sembra una frase buttata lì per caso, tra altri argomenti che i due fratelli del superlatitante affrontano nel corso della telefonata. Ma agli investigatori, che, coordinati dal procuratore aggiunto Paolo Guido, sono al lavoro per catturare il boss stragista, è un dettaglio che non sfugge.

