Detenuto fugge nel palazzo di giustizia di Trapani, zona circondata per le ricerche

A Trapani è caccia aperta da stamane dopo la rocambolesca fuga dal Palazzo di giustizia di un detenuto trapanese recluso, però, nelle carceri di Agrigento.

Si tratta di Francesco Adragna di 35 anni, originario proprio di Trapani: l'uomo indossa una tuta rossa ed ha un braccio ingessato.

Adragna è stato accompagnato nel capoluogo di provincia perché imputato in un processo. Il detenuto è scappato dalla Camera di sicurezza al primo piano del tribunale. Scattato l' allarme agenti di polizia penitenziaria, carabinieri e poliziotti hanno subito avviato le ricerche. Il palazzo è stato passato al setaccio del fuggitivo però nemmeno l' ombra. Almeno per il momento. L'edificio di via Xxx Gennaio è stato circondato all' esterno. Appare improbabile che il detenuto possa essere uscito dal Palazzo

IN AGGIORNAMENTO

© Riproduzione riservata