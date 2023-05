Sparita e poi ricomparsa la piccola statua di San Francesco di Paola: mistero a Trapani

È ricomparsa ieri sera nell'edicola votiva di Porta Botteghelle a Trapani, la piccola statua di San Francesco di Paola sparita misteriosamente la notte tra lunedì e martedì.

A fare la scoperta ieri mattina era stato un pescatore che aveva subito dato l'allarme. Ieri sera poi la ricomparsa del simulacro ai cui sono devoti i pescatori e le loro famiglie. Non è ancora chiaro se sia stata rubata e il ladro poi pentitosi l'abbia riportata al suo posto o se si sia trattato solo di una bravata. Resta il fatto che in serata è ricomparsa all'interno dell'edicola che sta sotto le mura di Tramontana con immensa gioia di quanti ogni giorno vi si recavano in preghiera.

La statuetta di San Francesco di Paola, protettore della gente di mare, è stata donata circa dieci anni fa da un fedele. Da allora è custodita nel tabernacolo con la sguardo rivolto verso la costa in una delle zone più suggestive della città, tra piazza Mercato del Pesce e il Bastione Conca.

