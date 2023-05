Mazara piange Francesco Asaro: capo scout e docente nel cuore di tutti

Oggi per molti mazaresi è un giorno di lutto. La città ha dato l'ultimo saluto a Francesco Asaro, stimato docente e capo scout, un uomo che ha lasciato il segno nella formazione di tanti giovani. Aveva 93 anni e si è spento ieri, 1 maggio.

Basta leggere i commenti al post di cordoglio del Comune su Facebook, per rendersi conto quanto Asaro fosse nel cuore di tutti. Apprezzato professionista, per anni ha insegnato disegno tecnico all’istituto industriale D’Altavilla di Mazara. Ma molti lo conoscevano anche per essere stato attivo nel mondo del volontariato e a capo del gruppo scout Fse Mazara 2 fino a poco tempo fa.

«Capo Francesco Asaro, come migliaia di mazaresi amavano chiamarlo è venuto a mancare ieri e lascia un vuoto incolmabile - lo ricorda il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci -. È stato anche docente ed educatore. Una persona che ha avuto il merito di attrarre nel mondo scout e del volontariato energie positive della nostra società. Da un punto di vista personale il dolore è doppio in quanto perdo uno zio ma anche una figura che mi ha guidato nel percorso della vita e che ha attratto anche me nel mondo scout. E di ciò gli sarò per sempre grato».

Centinaia i messaggi di cordoglio che anche attraverso i social sono giunti alla famiglia in queste ore. «Grande professore all'industriale e maestro di vita», scrive Francesco Vecchio. «Grande docente, è stato un mio insegnante ed è riuscito a trasmettermi la passione per il disegno tecnico meccanico», aggiunge Giovanni Ingrande. «Ho sempre apprezzato il suo mondo genuino di affrontare la vita», lo ricorda Nino Vinci.

