Scontro tra due auto alla periferia di Trapani: quattro persone in ospedale

È di quattro feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato stamane alla periferia di Trapani. Due auto si sono scontrate nei pressi della rotonda che dallo scorrimento veloce porta all'autostrada, all'altezza dell'ex Palagranata.

Per cause ancora da accertare, le due vetture, che viaggiavano in senso contrario di marcia, sono venute improvvisamente in collisione ed una di queste poi ha finito la sua corsa contro il guard-rail.

I quattro feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. Sembra però che le loro condizioni non siano gravi.

Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia municipale. Il traffico per alcune ore è stato deviato verso contrada Ospedaletto Milo.

© Riproduzione riservata