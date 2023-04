Guasto all'impianto idrico a Marsala: molte zone a secco, tecnici al lavoro solo martedì

Dopo i recenti disagi, torna a mancare l'acqua a Marsala. A causare l'interruzione un doppio guasto alle pompe nei pozzi di approvvigionamento. Un problema tecnico che però non potrà essere risolto nell'immediato visti i giorni festivi.

Come ha spiegato il Comune con una nota, un contemporaneo guasto in due pozzi di contrada Sinubio, a Marsala, ha provocato difficoltà nell’approvvigionamento dell’acqua in alcune zone della città. «In particolare, il servizio idrico comunale ha constatato la rottura di due pompe che - nell’impossibilità di ripararle - saranno sostituite martedì prossimo».

Occorrerà dunque attendere il 2 maggio affinché l'erogazione torni regolare. «Ciò, in atto - spiegano ancora dal Comune - comporta una diminuzione della pressione dell’acqua immessa nella rete idrica, con la conseguente difficoltà a soddisfare tutte le utenze».

Gli ultimi disagi a Marsala si erano verificati il mese scorso in contrada Ciancio, causati dagli scavi effettuati per la posa di cavi elettrici: i residenti, infatti, avevano protestato per il forte odore e per il colore del liquido quando esce dal rubinetto.

