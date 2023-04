Petrosino, al cimitero cade una bara su un operaio: è ricoverato in prognosi riservata

Finisce in ospedale in gravi condizioni un operaio del servizio tumulazioni del cimitero di Petrosino. L'uomo di 48 anni si trova ora ricoverato all’ospedale Villa Sofia dopo che è stato colpito da una bara che stava seppellendo. Sembra che la cassa era posizionata sul sollevatore pronta per essere depositata in un loculo quando è caduta colpendo in pieno l’operaio.

L’uomo ha subito un grave trauma cranico, facciale e toracico ed è stato intubato. I sanitari del 118 lo hanno prima trasportato al pronto soccorso di Marsala e da qui è stato trasferito in Neurorianimazione all’ospedale Villa Sofia. Ha un’emorragia cerebrale e un trauma facciale. La prognosi è riservata.

«Si stavano svolgendo delle operazioni per le tumulazioni da provvisorie a definitive - dicono dal Comune - L’amministrazione ha affidato queste operazioni ad una ditta. Durante il trasporto di una bara, la cassa che era voluminosa è caduta colpendo l'operaio». Indagano i carabinieri.

