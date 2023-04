Morto Antonino Ruggirello, agente di scorta del giudice Palermo ferito nell'attentato di Pizzolungo

Lutto a Trapani: è morto Antonino Ruggirello, 69 anni, uno degli agenti della scorta del giudice Carlo Palermo. Il 2 aprile del 1985 rimase ferito ad un'occhio nell'attentato di Pizzolungo, quando un'autobomba destinata al giudice uccise Barbara Rizzo e i figli Salvatore e Giuseppe Asta.

Ieri Ruggirello nella sua casa di villeggiatura di Cornino ed è morto, stroncato da un infarto, mentre stava effettuando alcuni lavori. d è sempre stato presente nelle giornate in memoria delle vittime di Pizzolungo. Sono tanti, infatti, i messaggi di cordoglio in queste ore.

Diffusa la notizia del decesso, in tanti hanno voluto testimoniare vicinanza alla famiglia e ricordare l'uomo. Tra i primi, l'associazione Libera: "Con grande dolore comunichiamo che è morto Nino Ruggirello, l'agente di scorta, del dott. Palermo, sopravvissuto alla strage di Pizzolungo.

Un grande uomo, che ha partecipato sempre in silenzio a tutti i momenti commemorativi per ricordare la strage del 2 Aprile 1985. Abbiamo perso un amico, una persona gentile che con garbo e riservatezza sapeva essere presente. Nino non si sentiva di parlare in pubblico di quell'orrenda strage, ma la sua presenza silenziosa valeva più di mille parole. Ciao Nino". "Persona dolcissima, grande uomo, marito e padre esemplare. Che la terra ti sia lieve, cugino carissimo", scrive Lorena Milano e Lillo Genco aggiunge: "Una presenza silenziosa ma potente".

I funerali si terranno oggi, giovedì 27 aprile, alle 15,30 presso il Santuario della Madonna a Trapani.

