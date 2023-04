Ancora sangue sulle strade di Marsala, 21enne muore in un incidente

Ancora una vittima sulla strada a Marsala, la terza nel giro di un mese. E' morto Mohamed Hafsi, il 21enne che era rimasto coinvolto ieri in un terribile schianto con il suo scooter. Secondo quanto ricostruito, erano circa le venti e trenta quando una donna, alla guida di una Lancia Y, all'altezza del supermercato Decò, ha girato a sinistra, per immettersi nella stradina di Contrada Dammusello. Non si è accorta che proveniva uno scooter, al quale ha tagliato la strada, da lì il tremendo urto.

Lo scooter, per la violenza dello scontro, è andato a fuoco. L'incendio ha coinvolto anche l'auto della donna e una Fiat 500, che sopraggiungeva. Per il giovane non c'è stato niente da fare nonostante il ricovero al "Borsellino".

L'ultima vittima a Marsala, in ordine di tempo, era stata Sofia Montalto, 20 anni, morta mentre era in sella ad uno scooter Piaggio Beverly, guidato da un 21enne, che si è scontrato con una Fiat Bravo, in contrada Ventrischi, a Marsala. Per la giovane non c'è stato nulla da fare, è deceduta sul colpo, dopo aver fatto un volo di circa dieci metri.

Sempre a Marsala, il 31 marzo, a perdere la vita, sulla Via Vecchia Mazara, era stato Manlio Valenti, 36 anni, molto conosciuto in città ma anche a Petrosino, città di cui il padre Biagio Valenti fu sindaco negli anni passati: la tragedia, pare, per un sorpasso che ha provocato lo scontro con un'altra auto, tremendo, e che non ha lasciato scampo a Valenti.

