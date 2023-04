Tromba d'aria al largo di Alcamo Marina, spettacolo ma nessun danno

Una tromba marina si è formata, questa mattina, al largo del Golfo di Castellammare poco dopo le 9.30, per poi esaurirsi intorno alle 10.

Il fenomeno, osservabile anche da Alcamo Marina, pare che non abbia provocato alcun danno, anche perché non ha toccato la costa, spostandosi da ovest verso est al largo del litorale di Balestrate. Eventi di questo tipo non sono nuovi, nell'area del Trapanese e del Palermitano. In particolare, nel settembre 2019, un analogo fenomeno si verificò su Alcamo Marina, provocando danni in contrada Magazzinazzi.

