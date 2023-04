Voragine a Mazara, dopo un mese e mezzo pronti i lavori in via delle Latomie

A distanza di un mese e mezzo dal cedimento che causò una voragine lungo via delle Latomie a Mazara del Vallo, sono stati affidati i lavori per mettere in sicurezza quel tratto di strada. L'intervento sarà svolto dall'impresa Gikeda srl, come prevede l'atto del dirigente del settore tecnico comunale Maurizio Falzone.

Il cantiere aprirà la prossima settimana e, se tutto andrà secondo copione, i lavori dovrebbero concludersi entro 60 giorni. La spesa per le casse comunali ammonta a 50mila euro.

Il cedimento in via delle Latomie a Mazara

Il crollo del manto stradale in via delle Latomie risale alla mattina dello scorso 4 marzo. Erano le 8,30 quando la voragine si aprì mentre transitava a bordo del suo piccolo camion Antonino Piazza, un imprenditore del settore del movimento terra. Sul mezzo trasportava il carrello un piccolo escavatore ed era appena uscito dal magazzino a due passi dalla sua abitazione.

L'uomo, accelerando improvvisamente riuscì a evitare che il mezzo precipitasse all'interno della voragine. Sano e salvo, nonostante il camion avesse riportato dei danni, l'uomo chiese subito l'intervento della polizia municipale che, una volta sul posto, chiuse la strada. Dopo un sopralluogo dei dipendenti comunali dell'Ufficio tecnico furono sistemate le transenne in via Latomie e fu così predisposto un percorso alternativo per chi abitualmente transita da lì e per i residenti. La strada, che si trova ai margini della sponda est del fiume Mazaro, è caratterizzata da cavità naturali sotterranee, alcune delle quali nella seconda guerra mondiale furono utilizzate come rifugio antiaereo.

