Castelvetrano piange Nicola Lupo, ex ispettore della polizia municipale

È morto all’età di 53 anni, Nicola Lupo, ex ispettore della polizia municipale di Castelvetrano, dopo aver lottato contro un male che non gli ha lasciato scampo. Da circa un anno, proprio a causa della sua malattia, non era più in servizio.

Lupo, residente a Campobello di Mazara, lascia la moglie e una figlia. Su Facebook si susseguono i messaggi di cordoglio. Sulla pagina dell’amministrazione comunale di Castelvetrano, si legge: “Oggi apprendiamo un’altra triste e dolorosa notizia: la scomparsa di Nicola Lupo, vigile urbano in servizio a Castelvetrano fino a poco tempo fa. L’amministrazione, costernata per questa ulteriore tragica morte, esprime il proprio cordoglio e porge le più sentite condoglianze alla famiglia, ai suoi cari e a tutti i suoi colleghi”.

La società Sager, scrive: “Oggi è venuto a mancare Nicola Lupo, un amico al quale noi e la città tutta dobbiamo molto dei nostri risultati. Severo e umano, ci ha pilotati nel nostro lavoro, anche quando la malattia non gli ha consentito di essere con noi. Grazie ispettore Lupo, ora ti tocca pilotarci dall'alto, noi ci contiamo e ti ricorderemo ogni giorno con il nostro lavoro, eri e sarai la nostra guida”.

I funerali si svolgeranno oggi, alle ore 16,30, nella chiesa madre di Campobello di Mazara.

