Trapani, serie di furti nelle case di villeggiatura: scoperto l'autore, preso dopo una fuga

Era diventato l'incubo dei proprietari delle zone di villeggiatura di Pizzolungo e Bonagia. Stamane l'eipologo. Lui è un nigeriano di 25 anni, rintracciato dagli agenti della polizia che per prenderlo lo hanno stordito con lo spray al peperoncino. Nonostante avesse le manette ai polsi il giovane però è riuscito a divincolarsi e a fuggire dai poliziotti. Alla fine, però, è stato fermato grazie anche all'intervento dei carabinieri della stazione di Erice giunti in ausilio dei colleghi.

L'extracomunitario era ricercato dalle forze dell'ordine, perché ritenuto responsabile di una serie di furti messi a segno, in particolare, nelle abitazioni delle frazioni balneari di Pizzolungo e Bonagia.

Questa mattina, una pattuglia della polizia, impegnata nei servizi di controllo del territorio, ha rintracciato il nigeriano in via Dei Pescatori nel popolare rione San Giuliano, nel territorio di Casa Santa. Gli agenti sono subito intervenuti. Per sottrarsi alla cattura lui ha reagito a tal punto che i poliziotti hanno dovuto usare lo spray al peperoncino, riuscendo così da ammanettarlo.

Il nigeriano, però, è riuscito lo stesso a scappare tra le vie del quartiere con le manette ai polsi. I poliziotti hanno chiesto rinforzi e sono subito arrivati i carabinieri di Erice che si trovano in zona per un altro servizio. Il rione è stato circondato per impedire all'extracomunitario ogni via di fuga. Alla fine è stato bloccato e condotto in questura. Ottimo il coordinamento tra le due forze dell'ordine.

