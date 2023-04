Parte da Salaparuta il festival itinerante della gentilezza e del rispetto dell'ambiente

Ha preso ufficialmente il via a Salaparuta, con una grande partecipazione dei bambini delle scuole elementari e dei ragazzi delle scuole medie, la prima edizione del Festival Nazionale itinerante della gentilezza, fortemente voluto e promosso dalla presidente nazionale del Movimento, Natalia Re che farà tappa in tutta la Sicilia e in Italia per tutto l'anno. Il festival fa parte di un progetto per promuovere l'alfabetizzazione sociale e ambientale nelle scuole.

"Sono rimasta piacevolmente colpita del feedback ricevuto dai ragazzi delle scuole primarie e secondarie - spiega la presidente Natalia Re- che hanno manifestato grande interesse sia per quanto riguarda il rispetto per l'ambiente sia per l'alfabetizzazione della gentilezza che erano i due principali focus su cui verteva la nostra discussione. E sono molto soddisfatta perché abbiamo riscontrato anche particolare partecipazione rispetto al tema del bullismo, che oggi rappresenta certamente una piaga sociale tra i giovani e soprattutto consapevolezza, manifestata attraverso riflessioni profonde, dell'importanza dello strumento della gentileza come antidoto al bullismo e alla paura".

Il festival farà tappa ad Agrigento il prossimo 21 aprile e a Ferrara il 29 aprile.

© Riproduzione riservata