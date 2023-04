Trapani, un buco al distributore di carburanti: rubati 30 mila euro in contanti

Furto da 30 mila euro nella notte ai danni di un distributore di carburanti che si trova nel quartiere popolare di San Giuliano a Trapani. Stamane l'amara sorpresa per il titolare che ha chiamato per un sopralluogo i carabinieri della Norm di Trapani.

L'uomo arrivato a lavoro intorno alle 7 ha trovato un buco nel muro di un piccolo edificio in muratura che si trova davanti alle pompe per il carburante. Attraverso l'apertura i malviventi sono entrati nel locale dove sono ubicati l'ufficio e il magazzino. Una volta dentro i ladri hanno praticato un ulteriore foro, stavolta alla cassaforte, sottraendo da essa oltre 30 mila euro in contanti.

I carabinieri stanno verificando la presenza di impianti di videosorveglianza nella zona e stanno eseguendo dei repertamenti alla ricerca di impronte digitali o tracce ematiche che possano ricondurre agli autori.

© Riproduzione riservata