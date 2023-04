Minacce di morte alla ex moglie, 52enne arrestato a Mazara del Vallo

Un 52enne di Mazara del Vallo è stato arrestato dai carabinieri per atti persecutori nei confronti di una donna. I militari, impegnati in un normale servizio di perlustrazione, avevano ricevuto la richiesta di aiuto da parte di lei, che, dopo aver chiesto specificato la via in cui si trovava ha riagganciato la telefonata. Sul posto i militari hanno trovato la coppia, con il 52enne che minacciava di morte l’ex moglie.

L’uomo, ubriaco, avrebbe provato ad aggredirla, ma è stato bloccato arrestato dai militari. Al termine delle formalità di rito e, a seguito del giudizio direttissimo, il 52enne è stato sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con l’applicazione del braccialetto antistalking

