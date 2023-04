Incendio allo Zingaro, è il primo del 2023: fiamme spente all'alba

Un incendio è scoppiato ieri sera nella parte alta della riserva dello Zingaro, lato San Vito Lo Capo. Per avere ragione delle fiamme sul posto sono dovuti intervenire per ore i vigili del fuoco con alcune squadre e mezzi. Anche la forestale era stata allertata predisponendo l'utilizzo di un canadair per questa mattina, ma per fortuna non è stato necessario.

Pronto a intervenire anche il Dos del corpo forestale - il direttore delle operazioni di spegnimento - figura che, in un incendio boschivo, dirige le operazioni avvalendosi delle forze a terra e dei mezzi aerei.

Alle 5 circa di questa mattina le fiamme si sono spente, probabilmente anche grazie alla forte umidità notturna. Si tratta del primo incendio del 2023 allo Zingaro, già ad aprile, e non è certo un buon segno. Intanto, sono state avviate le indagini per capirne l'origine.

