Castelvetrano, assolto dopo 9 anni di processi: era accusato di omicidio colposo per un incidente

Arriva la sentenza di assoluzione della Corte d'appello di Palermo, «perché il fatto non sussiste» e dopo nove anni e quattro processi, per il castelvetranese Alessandro La Cascia, accusato dell'omicidio colposo di Giovanni Stabile. Nell’ottobre del 2012, Stabile, scendendo dalla via Ungaretti, con la sua moto, fu investito in via Tagliata, a Castelvetrano, dall’auto condotta da La Cascia, riportando gravissime lesioni che ne determinarono il decesso, dopo una lunga degenza, nel giugno del 2014.

