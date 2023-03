Mazara del Vallo: è morto Dario Rustico armatore e presidente di Agripesca

Mazara piange la morte di Dario Rustico. Aveva 56 anni ed era armatore e presidente della sezione di Agripesca, associazione che unisce gli imprenditori del settore ittico. Dario Rustico è morto dopo una grave malattia. Lascia la moglie e due figli. La camera ardente è stata allestita presso l’ospedale Abele Ajello dove si trovava ricoverato.

Diffusa la notizia della morte, in tanti hanno voluto testimoniare la vicinanza alla famiglia, ricordando l'armatore. Tra i primi, l'amministrazione comunale e il Consiglio comunale: "Si uniscono al dolore della famiglia di Dario Rustico, prematuramente scomparso all’età di 56 anni", scrivono sui social. Anche "il Distretto della Pesca e Crescita Blu si stringe al dolore della famiglia di Dario Rustico ed esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa del giovane armatore, presidente locale di Agripesca".

Il ristorante Zefiro è rimasto chiuso in segno di lutto: "Penso abbia la possibilità e l'onore di pubblicare questa foto di un carissimo amico, con cui ho avuto modo di trascorrere diversi momenti belli della nostra vita e ancor di più essere stati tra i nostri primissimi clienti Amici a festeggiare la tua ricorrenza al nostro locale, insieme a me e alla mia famiglia. Eri, sei e sarai un grandissimo Uomo, disponibile, gentile e di gran cuore.. Ciao Dario, un abbraccio e sentitissime condoglianze alla famiglia Rustico. 'Salvatore Asaro'. Oggi, abbiamo deciso di rimanere chiusi. Ci scusiamo per tutte le disdette effettuate e preventivamente comunicate". Antonello Basone ha aggiunto: "Sentite condoglianze alla famiglia grande uomo". "Con tanta Tristezza nel cuore ti dico arrivederci caro Dario.. un sentito grazie per tutto ciò che sei stato per me... - ha scritto Dario Scorsonelli -. Gentile.. premuroso... attento e preciso anche quando il malessere sovrastava la tua tranquillità". E Marisa Burgio: "Mi unisco al grande dolore per la prematura scomparsa del loro caro, sentite condoglianze alla famiglia"

I funerali si terranno oggi, lunedì 27 marzo alle ore 15 nella Basilica Cattedrale di Mazara.

