Acqua inquinata a Marsala, ecco la causa: contaminazione durante la posa di cavi elettrici

Acqua inquinata a Marsala, situazione sotto controllo e intanto viene alla luce la causa. Il problema potrebbe essere risolto già dalla prossima settimana. Sulle infiltrazioni di acqua inquinata nella condotta idrica di contrada Ciancio, infatti, interviene adesso l'assessore Ivan Gerardi: “La situazione è attualmente monitorata e i valori sono già nella norma”. l problema è stato causato dagli scavi effettuati per la posa di cavi elettrici.

La segnalazione su quanto stava accandendo in contrada Ciancio era arrivata a febbraio. Un cittadino aveva segnalato direttamente al sindaco Massimo Grillo, che in atto vi era “una infiltrazione di acqua inquinata nelle condotta idrica passante in contrada Ciancio”. La persona per provare quanto segnalava, aveva mostrato le analisi delle acque inquinate. Da qui era stata avviata da parte del sindaco Grillo una verifica urgente da parte del servizio idrico comunale che ha accertato l'alterazione dei valori dell'acqua nella contrada e per questo era stata disposta l'immediata l'interruzione idrica nell'area circoscritta per evitare che il problema si diffondesse ulteriormente. Era stato attivato il servizio autobotti per i residenti. Contestualmente attraverso sondaggi effettuati in corrispondenza di alcuni scavi in contrada Ciancio, è stato riscontrato che - a seguito di lavori per la posa di cavi elettrici - era stata danneggiata e poi riparata dalla stessa impresa esecutrice sia la condotta idrica dell'acqua potabile che della fognatura. “Tali lavori però - sottolinea l'assessore Gerardi - non erano stati comunicati per tempo al Comune, impedendo di fatto di mettere in campo i necessari accorgimenti per evitare la contaminazione dell'acqua potabile e, soprattutto, avvisare prontamente la popolazione residente”.

Solo dopo le verifiche del servizio idrico comunale, si è proceduto ad isolare l'area contaminata e ad espurgare le condotte idriche - un lavoro che richiede tempo - nonché ad effettuare ripetute analisi e, al contempo, informare i cittadini che si servono in quell'area interessata per ottenerne la necessaria collaborazione a prevenire problemi sulla salute pubblica. Per prevenire ulteriori disagi, l'amministrazione comunale raccomanda ai residenti di contrada Ciancio di segnalare al servizio idrico eventuali anomalie (liquidi maleodoranti o di colore sospetto) che dovessero emergere in zone vicine alla rete idrica.

Per la settimana prossima si dovrebbe avere l'esito di ulteriori analisi effettuate che possano confermare il ritorno alla potabilità dell'acqua in zona Ciancio. Intanto, fa sapere il Comune di Marsala, è già stata notificata all'impresa e alla società elettrica la contestazione per il guasto provocato alla condotta idrica, cui saranno pure addebitate le spese sostenute dal Comune per risolvere il problema che ha arrecato danni materiali e danni alla collettività.

