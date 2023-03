Pantelleria, sbarcati 161 migranti sull'isola in 24 ore

Anche Pantelleria, isola in provincia di Trapani, è stata al centro nelle ultime 24 ore di una fitta serie di sbarchi o soccorsi in mare. Fino a questo momento si contano 161 migranti. Per la maggior parte si tratta di tunisini, tra loro una decina di donne e 35 minori, dei quali 27 non accompagnati. I soccorsi vengono gestiti dall'unità della guardia costiera.

L'ultimo soccorso in mare stamane. A bordo di una imbarcazione in difficoltà c'erano tredici uomini, tre minori e una donna. Da quello che si apprende si tratta di sbarchi e viaggi autonomi, non ci sono scafisti. Sono praticamente persone che lasciano la Tunisia a bordo di mezzi di fortuna, gommoni o barche.

In un caso è stato soccorso in mare un migrante che navigava in solitaria su un barchino. Sono al momento tutti trattenuti nel centro di accoglienza dell'isola, l'ex caserma Barone, ma non è escluso che nelle prossime 48 ore saranno trasferiti, con il traghetto di linea, al centro di identificazione di contrada Milo a Trapani.

Nel corso del 2022, a Pantelleria il numero dei migranti giunti sull'isola ha superato quota 6 mila. Intanto per domani è previsto al porto di Trapani l'arrivo dell'imbarcazione dell'Ong Louise Michel, che al momento si trova a 62 miglia a sud di Lampedusa. A bordo ha 78 migranti, di cui non si conosce al momento la nazionalità né lo stato di salute. Si sa però che sono 72 uomini, 4 donne e 2 minori

