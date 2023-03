Alcamo, i contatori dell'acqua vanno a ruba: spariti cento misuratori in poche ore

Fino ad oggi se ne contano un centinaio. Una vera e propria razzia di contatori per leggere i consumi dell’acqua solitamente posti in una nicchia all’esterno dei muri delle abitazioni. Facili da aprire gli sportellini. Facili da portare via. Un furto che comporta al ladro pochi minuti di ”lavoro” ma che causa notevoli disagi e problemi alle vittime che oltre a sostituire il contatore, costo sulle 70 euro, non possono rifornirsi d’acqua che passa attraverso la conduttura che fa girare le lancette. Niente dunque acqua con danno economico. Ma perché tali furti? Un centinaio, quelli già segnalati, soprattutto nelle zone dei quartieri San Giuseppe e Balatelle di Alcamo?.

Il contatore contiene materiale in ottone che costa nuovo da uno a cinque euro al chilogrammo. Un prezzo con un guadagno irrisorio che dovrebbe scoraggiare da compiere il reato di furto. La maggior parte delle asportazioni dei contatori è avvenuta nell’ultima settimana. Ma ora sembra che sia finita la carriera di questo ladro. Infatti un poliziotto fuori dal servizio l’altra sera ha visto una “vecchia conoscenza” degli investigatori: un giovane di 20 anni, che trasportava un grosso sacco. Incuriosito lo ha invitato ad aprirlo. All’interno ha trovato contatori appena rubati. E’ scattata la denuncia. Altro reato è quello dei furti di grondaie di rame. Una è stata asportata recentemente dalla facciata del teatro Cielo d’Alcamo. E a proposito di contatori è stata avviata, ma mano che si cambiano, la sostituzione dei vecchi con quelli di ultima generazione.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giuseppe Maniscalchi

© Riproduzione riservata