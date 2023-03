È morto Salvatore Morselli, collaboratore del Giornale di Sicilia dalla provincia di Trapani

È deceduto nella notte a Palermo, dov'era stato trasferito in elisoccorso ieri attorno alle 18, il giornalista Salvatore Morselli, da tantissimi anni collaboratore del Giornale di Sicilia dalla provincia di Trapani. Salvatore, 70 anni, una vita dedicata al giornalismo, aveva lavorato all'Aci di Trapani.

Si occupava in prevalenza di sport, dal basket al calcio all'automobilismo. Era stato addetto stampa del Trapani Calcio, ma anche della Monte Erice, e non solo. Per il Giornale di Sicilia seguiva anche le vicende che riguardavano la sua Paceco, città dove lascia moglie e figli.

La morte è arrivata improvvisa. Salvatore Morselli fino alle 14 di martedì era con alcuni amici, poi è ritornato a casa e mentre pranzava si sarebbe sentito male. È stato immediatamente trasportato al pronto soccorso del Sant'Antonio Abate di Trapani ma dopo le prime cure i medici hanno preferito trasferirlo in elisoccorso a Palermo.

Nella notte però il suo cuore ha cessato di battere, lasciando nello sconforto la famiglia e quanti lo conoscevano e ne apprezzavano le qualità umane e professionali. Tantissimi i messaggi di cordoglio che in queste ore arrivano. A cominciare dai colleghi trapanesi: distrutti dopo aver appreso la notizia. Salvatore era un giornalista che non passava certamente inosservato soprattutto per quella delicatezza che usava per affrontare qualsiasi argomento anche il più ostico. Lascia un grande vuoto in tutti coloro che lo hanno conosciuto ed apprezzato in questi anni. Salvatore era anche direttore delle testate giornalistiche Trapani Oggi e Palermo Oggi.

Alla famiglia di Salvatore Morselli le condoglianze del Giornale di Sicilia

