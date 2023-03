Allarme acqua a Marsala, incubo inquinamento in alcune zone della città

Ancora allarme per l'acqua a Marsala. Dopo gli stop dei giorni scorsi, diversi cittadini che abitano in contrada Ciancio si sono lamentati per il forte odore e per il colore del liquido quando esce dal rubinetto.

Molte famiglie non hanno potuto fare la doccia e in certi casi nemmeno cucinare. E' stato chiamato l'acquedotto comunale, con gli uomini che hanno fatto un sopralluogo nella zona per vedere cosa stesse succedendo. I residenti hanno poi raccontato che i tecnici hanno riferito che "chi beve quell'acqua è a rischio epatite". Ora l'acqua è alle analisi del personale dell'Asp, che dovrebbe effettuare anche un nuovo prelievo.

Qualche settimana fa, sulla stessa strada, poco prima dell'Ausonia, si era verificata una rottura alla rete fognaria, è stato fatto un intervento di riparazione, ma gli stessi tecnici non sanno se quanto sta accadendo nella rete idrica della zona dipenda da questo o ci siano altre rotture. Quello che è certo e che l'acqua in quell'abitazione e in altre non è proprio salubre.

