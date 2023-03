Partinico, trovato morto in casa il pentito Palmeri, era stato uomo di fiducia del boss Milazzo

Armando Palmeri è stato trovato morto all’interno di una viletta - e non in strada come scritto in precedenza - di contrada Bosco alla Falconeria, nel territorio di Partinico. Qualcuno ha chiamato i sanitari del 118 avvertendoli del decesso. In casa non ci sono segni d’effrazione né tracce di violenza sul corpo. È in corso l’esame del medico legale e stanno intervenendo i carabinieri del Ris. Le indagini sono condotte dai militari del nucleo investigativo di Palermo, coordinati dalla procura del capoluogo siciliano.

È stata disposta l’autopsia sul corpo del collaboratore di giustizia Armando Palmeri, anche se l’ipotesi più probabile è che sia morto per un infarto. Il corpo dell’uomo sarà portato all’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo.

Armando Palmeri, era stato uomo di fiducia del boss Vincenzo Milazzo, prima di pentirsi.

