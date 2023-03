Trapani, anziano fora in zona poco frequentata: lo tirano fuori dai guai i carabinieri dopo ore

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Trapani sono intervenuti per dare soccorso a un automobilista. Durante un pattugliamento, hanno notato un anziano vicino alla propria autovettura, in palese difficoltà. Dopo avere forato la ruota, non riusciva a sostituirla ed era rimasto bloccato in una zona poco frequentata e non di passaggio.

I militari, intuito il problema, hanno dato soccorso al novantenne che, sprovvisto di cellulare, era li da qualche ora senza possibilità di far rientro a casa né tanto meno di chiamare qualcuno per chiedere aiuto. Dopo aver sostituito la ruota, i carabinieri, tramite la centrale operativa, hanno contattato il figlio, che, preoccupato per il mancato rientro del padre per pranzo, lo stava cercando disperatamente. Si è così conclusa nel migliore dei modi la spiacevole avventura del nonnino, che è sato riaccompagnato a casa dai carabinieri in una contrada del Marsalese.

