Barca in balia delle onde, due persone salvate al largo di Campobello di Mazara

Due diportisti rimasti alla deriva con la loro imbarcazione a vela sono stati soccorsi e salvatati ieri sera dai militari della guardia costiera, a largo di Capo Granitola, nel comune di Campobello di Mazara.

L'sos è arrivato alla stazione radio costiera e numero unico di emergenza di Mazara, che ha coordinato il soccorso con l’impiego di una motovedetta. L'imbarcazione con a bordo i due diportisti a causa del maltempo, secondo quanto ricostruito aveva rotto le vele, col motore in avaria, a circa 7 miglia dal Porto Nuovo di Mazara.

Grazie ai sistemi di monitoraggio, la sala operativa della capitaneria di Mazara ha immediatamente dirottato nella zona un peschereccio per prestare, in caso di bisogno, una prima assistenza. Il motopesca è riuscito ad intravedere l’unità a vela ma, vista la vicinanza alla costa dell’imbarcazione e le pessime condizioni meteo, non è riuscito ad intervenire, rimanendo comunque in zona per dare supporto al personale della sala operativa.

Visto il concreto rischio di urto contro gli scogli e di pericolo per i passeggeri, a causa delle avverse e proibitive condizioni meteo marine (c'era un mare fino a forza 5) e soprattutto della corrente che spingeva l’imbarcazione verso una secca (cosa molto pericolosa), i militari hanno deciso di recuperare l’unità a vela per la sicurezza dei diportisi, riconducendola in sicurezza in porto riuscendo a scongiurare il peggio. I due a bordo sono stati salvati e non hanno avuto bisogno di nessuna assistenza medica.

© Riproduzione riservata