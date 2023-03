Castelvetrano, nuova perquisizione in casa della sorella di Messina Denaro

I carabinieri del Ros stanno effettuando una nuova perquisizione nella casa di via Alberto Mario, a Castelvetrano, in cui viveva la sorella del boss Matteo Messina Denaro, arrestata venerdì per associazione mafiosa. L'immobile è la storica residenza della famiglia Messina Denaro: le sorelle della donna vivono in un’altra palazzina con la madre. Rosalia era l’unica dei Messina Denaro a essere rimasta nell’appartamento. Proprio al secondo piano nell’abitazione, il 6 dicembre scorso, i militari, che cercavano un luogo sicuro per piazzare delle microspie, hanno trovato l’appunto sulle condizioni di salite del capomafia che poi li ha portati al suo arresto. Era nascosto nell’incavo di una sedia. Numerosi altri biglietti, tra i quali alcuni del fratello, sono stati recuperati nell’asse da stiro e nella casa di campagna della donna, in contrada Strasatti.

