Vandali in azione al parco archeologico di Marsala, danni alla Plateia Haelia

Vandali in azione ieri sera all'interno del parco archeologico di Marsala. Danneggiamenti in particolare alla Plateia Haelia.

A darne notizia è stata la direzione del parco che sulla pagina ufficiale social tramite ha comunicato la chiusura degli ingressi al parco di piazza della Vittoria e dal Ferro di Cavallo, le limitazioni alla fruizione, e la richiesta di massima collaborazione da parte dei visitatori. Per quanto accaduto, saranno approntati in urgenza i primi interventi di verifica tecnica associata ai lavori di immediata messa in sicurezza e manutenzione straordinaria.

“Tale situazione – scrive la direzione del parco - determina nocumento e danno alla fruizione. Pertanto richiedendo la massima collaborazione. Il nostro personale e i volontari dell'associazione Amici del Parco vi accompagneranno nella visita degli spazi esterni nella massima sicurezza”.

Nel frattempo è stata disposta la chiusura degli ingressi di piazza della Vittoria e Ferro di cavallo; limitazione alla fruizione dell’area monumentale del Parco con la presenza continua del personale di questo parco che indicherà il percorso in sicurezza ai fruitori che volessero visitare lo spazio delle Insulae di Capo Boeo con i mosaici. Infine l'apertura continua della grotta della Sibilla e la visita al monumento rinascimentale della chiesa di San Giovanni con i volontari dell'associazione amici del parco.

Sono già noti gli interventi che si stanno realizzando e progettando negli spazi museo-parco, per il miglioramento dell'accoglienza che con le prime azioni ha portato, come è noto ad un sensibile incremento del numero dei visitatori nell'ultimo semestre.

