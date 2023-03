Mazara, un ragazzo sfugge alla polizia e muore schiantato contro un muro

Tragedia nella notte a Mazara del Vallo, un ragazzo è sfuggito all'alt della polizia e si è schiantato contro un muro: la morte è stata immediata.

Era a bordo di un'auto con altre tre persone tra le quali una donna incinta. Il fatto è successo verso l'una di notte in corso Vittorio Veneto, l'auto non si è fermata all'alt della polizia ed è subito scattato l'inseguimento.

Dopo aver superato il tratto di via Salemi davanti all'ospedale, forse per il manto stradale reso scivoloso dalla pioggia, la vettura è sbandata ed è andata a sbattere contro il muro di cinta all'incrocio della via che porta al cimitero.

Due feriti sono stati portati all'ospedale Ajello di Mazara , la donna incinta è stata portata con l'elisoccorso a Palermo. Per estrarre le persone dentro l'auto sono intervenuti i vigili del fuoco.

La polizia indaga per accertare i motivi della fuga.

